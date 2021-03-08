شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام رجل بدفع 87 ألف درهم لطليقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام رجل بدفع مبلغ 87 ألف درهم لطليقته، لقيامه بسحب المبلغ من حساب ابنته البنكي، حيث كان اتفق مع طليقته أثناء قيام العلاقة الزوجية على إيداع كل منهما مبلغاً شهرياً في ذلك الحساب لضمان مستقبل ابنتهما، كما ألزمته المحكمة بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وتعود التفاصيل إلى قيام امرأة برفع دعوى طلبت في ختامها بإلزام المدعى عليه «طليقها»، بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 87 ألف درهم مع إلزامه بالمصاريف والرسوم، لأنهما كانا اتفقا أثناء زواجهما على فتح حساب باسم ابنتهما وإيداع مبلغ شهري منهما في ذلك الحساب لضمان مستقبل ابنتهما، وأودعت المدعية مبالغ شهرية حتى وصل للمبلغ محل الدعوى، وبعد طلاقها فوجئت بسحب جميع المبالغ من الحساب، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت صور كشوفات تحويل مبالغ.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه «طليقها» بالرغم من حضوره لم ينازع في المبلغ المطالب به، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزامه برد المبلغ للمدعية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.