شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تُغلق صالوناً وثلاث مؤسسات غذائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلقت بلدية دبي، 4 مؤسسات تتضمن صالوناً و3 مؤسسات غذائية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفذها مفتشو البلدية للتأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

ونفذ مفتشو البلدية 2383 زيارة تفتيشية للمؤسسات، وتم إغلاق 4 مؤسسات من بينها صالون و3 مؤسسات غذائية، ومخالفة 7 أخرى وتوجيه 31 تنبيهاً. وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2341 مؤسسة.

وأكد مفتشو البلدية أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تشمل عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامات، ومخالفة التعليمات الصحية والوقائية، خلال الجولات اليومية التي يتم تنفيذها للتأكد من التزام المؤسسات العاملة في دبي، بالضوابط والتعليمات الوقائية، ويتم التشديد خلال تلك الجولات على التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

وأضافوا أنهم يدققون على المؤسسات الغذائية كافة في الإمارة، باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما يتم تفتيش ومراقبة سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية.