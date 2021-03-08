سيرينا ويليامز تدعم ميجان ماركل بعد المقابلة الإعلامية المثيرة مع أوبر وينفري



الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز وخبير التجميل دانيال مارتن عن دعمهما لصديقتهما ميغان ماركل في أعقاب المقابلة المثيرة، التي أجرتها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأطلقت ماركل زوجة الأمير هاري تصريحات مثيرة، فتحت فيها النار على العائلة المالكة البريطانية، حيث قالت إنها "أُجبِرت على التزام الصمت"، بعد انضمامها إلى العائلة المالكة، التي "لم توفر لها الحماية" على حد تعبيرها.

واعتبرت ماركل أنها كانت ضحية "حملة تشويه حقيقية"، مشيرة إلى أنها عانت من اعتلال في صحتها العقلية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، حيث نمت لديها أفكار انتحارية، بسبب التغطية الإعلامية البريطانية لشخصها.

وبعد بث المقابلة، مساء الأحد، نشرت سيرينا ويليامز بيانا على حسابها الرسمي في تويتر، قالت فيها: "تعلمني ميغان كل يوم ما يعنيه أن تكون حقا شخصا نبيلا.. كلماتها توضح الألم والقسوة التي عانت منها".

وأضافت "أعرف بشكل مباشر العنصرية ووسائل الإعلام التي تستخدم لتشويه سمعة النساء لتحطيمنا وشيطنتنا".

وتابعت: "يجب علينا الاعتراف بواجبنا في شجب الصحافة الخبيثة التي لا أساس لها من الصحة".

وأبرزت سيرينا أنها تدرك عواقب الصحة العقلية، "التي تؤدي إلى العزلة وتدمير الذات، وفي كثير من الأحيان تصبح مميتة".

من جهتها، شارك دانيال مارتن، الذي كان مكلفا بتجميل ميغان في يوم زفافها، صورة لدوق ودوقة ساسكس على إنستغرام.

ونشر مارتن الصورة إلى جانب قصيدة من مايا أنجيلو، جاء فيها: "يمكنك أن تسجلني في التاريخ بأكاذيبك المريرة الملتوية، قد تدوسني في التراب. لكنني مع ذلك، سأبقى مثل الغبار، سأرتفع".

في وقت سابق من الأسبوع ، شارك مارتن صورة أخرى له وهو يقوم بعمل مكياج ميغان مع قصيدة أخرى متحدية عن "النور والحب" في دفاعها.

يأتي ذلك بعد أن تحدث عدد من أصدقاء ميغان ونجومها السابقين دفاعًا عنها في الأيام التي سبقت بث المقابلة.