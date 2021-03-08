بنك saib يطلق خدمة الموبايل البنكي لعملائه

محمد اسماعيل - القاهرة - منظومة الخدمات الرقمية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك saib إطلاق خدمة الموبايل البنكي للعملاء الأفراد، والتي تتضمن المزيد من الخدمات الجديدة، لتتماشى مع خطة البنك لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وقال عمرو عطا الله نائب العضو المنتدب للأعمال والعمليات بالبنك في بيان صحفي اليوم الاثنين إن بنك saib يسعى إلى استكمال استراتجيته لمنظومة الخدمات الرقمية والتي يعد تطبيق saib mobile app أحد أهم أركانها، ليتيح تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسريعة.

وأضاف أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات التي يمكن إجرائها من أي مكان وفي أي وقت.

وقال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والإتصال المؤسسي والتسويق بالبنك إن تطبيق saib للموبايل البنكي يهدف إلى دعم وتسهيل المعاملات البنكية اليومية، كما يقدم خدمة لجميع العملاء.

ويستطيع العملاء استخدام التطبيق وإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة بكل سهولة ويسر مما يوفر الوقت والجهد.

وأشار نصير لإمكانية تفعيل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بجانب التحكم في احتياجات العميل اليومية من خلال التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وقال محمد علي، مدير إدارة الخدمات الرقمية والإبتكار والشمول المالي، إن التطبيق يسهل إجراء كافة أنواع التحويلات مثل التحويل بين حسابات نفس العميل والتحويل إلى الحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه والتحويل الدولي، وإصدار شهادات الإدخار وربط الودائع البنكية وكذلك إصدار دفاتر الشيكات وشيك مصرفي، وسداد مستحقات البطاقات الإئتمانية وعرض أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية.

كما يمكن التطبيق عرض أرصدة بطاقات الائتمان والقروض وإيداعات الشهادات والودائع لأجل، وكذلك إرسال الاستفسارات والاقتراحات والشكاوي وغيرها من الخدمات.