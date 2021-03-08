منظمة الصحة العالميّة لا توصي بإدخال شهادات التطعيم للسيّاح

اسماعيل عبد الحي - أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الإتحاد الروسي، ميليتا فوجنوفيتش اليوم السبت، أن الصحة العالمية لا توصي بإنشاء شهادات التطعيم للمسافرين.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قالت فوجنوفيتش "في هذه المرحلة، لا توصي منظمة الصحة العالمية بإستخدام شهادات التطعيم للمسافرين لأن هناك العديد من العناصر التي يجب مراعاتها".

وأشارت إلى أن الخبراء مازالوا في المراحل الأولى من فهم الإستجابة المناعية الكاملة لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس أن فيروس كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وأوضح مدير المنظمة أن فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين في جانفي، للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.

وشدد على أن العالم قد يواجه موجة ثالثة ورابعة من كورونا "إذا لم نكن حذرين".

سبوتنيك