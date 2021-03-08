مبادرة كوفاكس توزّع حوالي 12 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن على 17 دولة إفريقية

اسماعيل عبد الحي - قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديزو مويتي إن مبادرة كوفاكس، وزعت حتى الآن حوالي 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت في تغريدة على تويتر أن توزيع هذه الجرعات شمل حتى الآن 17 دولة إفريقية هي السنغال وغامبيا ومالي وكوت ديفوار وغانا وأنغولا والسودان وجيوبتي وكينيا والكونغو الديمقراطية وليبيريا ومالاوي ونيجيريا وروندا وساو تومي وأوغندا وليسوتو، مؤكدة أن 6 من هذه الدول شرعت في التطعيم.

وتسعى مبادرة كوفاكس المجانية إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بشكل مجاني، لصالح الدول الفقيرة خلال العام الجاري.