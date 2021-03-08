فقط 3.8 % من سكّان العالم لقّحوا ضدّ "كورونا" و"مناعة القطيع" تحتاج لتلقيح 70% منهم

اسماعيل عبد الحي - تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في العالم عتبة الـ300 مليون، حسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

ولفتت الوكالة إستنادا إلى مصادر وبيانات، أنه حتى الآن تم تطعيم حوالي 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة عن عدد الأشخاص المصابين بـCOVID-19. وبالتالي، فإن حوالي 3.8% من سكان العالم تم تطعيمهم بالفعل.

في الوقت نفسه، أشارت منظمة الصحة العالمية سابقا إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم حوالي 70% من سكان العالم، وقال رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه إن الجائحة لن تنتهي إلا بحلول بداية عام 2022.

وتمثل البلدان الخمسة الأولى في عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 50% من إجمالي عدد الملقحين، ففي الولايات المتحدة تم تلقيح أكثر من 90 مليون شخص، وفي الصين 52.5 مليون وفي المملكة المتحدة، مع الأخذ في الإعتبار جزر القنال وجزيرة مان والأقاليم الخارجية، تم بالفعل تطعيم حوالي 23 مليون شخص وفي الهند 20.7 مليون وفي البرازيل 10.6 مليون.

وتحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان الملقحين (أكثر من 97% من المواطنين)، والثانية هي سيشيل (84.5%) والثالثة الإمارات (65%).

وروسيا تجاوزت المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا، كما قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في 5 مارس، أكثر من 5 ملايين شخص (3.4٪ من سكان البلاد).

روسيا اليوم