الصين تؤكد تفشّي مرضٍ جديد في إقليمَيْ سيشوان و خبي

اسماعيل عبد الحي - أكدت الصين اليوم السبت، تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان، إن تفشي الحمى قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين، وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.

والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفشي مرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

وكانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان جنوب غرب البلاد.

روسيا اليوم