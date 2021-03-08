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بعد يوم واحد من تعديل وزاري في الأردن … استقالة وزير العمل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

معن قطامين

استقال وزير العمل الأردني معن القطامين، الإثنين، بعد يوم واحد فقط من تعديل وزاري شمل عددا من الحقائب وأثار انتقادات حادة.

وقال الديوان الملكي عبر حسابه في تويتر: ”صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين وزير العمل، من منصبه“.

وتم تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، بحسب ما جاء على حساب الديوان.

وكان القطامين يشغل حقيبتي العمل والاستثمار، قبل سحب الحقيبة الأخيرة منه في التعديل الوزاري الذي جرى أمس الأحد، بحسب “إرم نيوز”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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