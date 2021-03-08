8 مارس… سهام سائقة “طاكسي” اقتحمت ميدانا يهيمن عليه الرجال: المرأة المغربية شجاعة و”صبارة”-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - ولجت سهام، وهي سائقة سيارة للأجرة في سلا، منذ 12 سنة، ميدانا يهيمن عليه الرجال، واستطاعت فرض نفسها والتأكيد أن لا شيء يصعب على المرأة المغربية.

“اليوم 24″، استغل اليوم العالمي للمرأة، لتسليط الضوء على تجربة سيدة اقتحمت مهنة اعتاد المغاربة على أن ممتهنيها هم الرجال.

ولم تخف سهام، بعض الصعاب التي واجهتها في بداية مسيرتها المهنية، موضحة أن ثقة أصحاب المؤذونيات شكلت تحديا، لكنها استطاعت تجاوزه وفرض نفسها أهلا للثقة.

وتؤكد سهام أنها ورغم مضي سنوات طويلة على احترافها سياقة سيارة الأجرة في مدينة سلا، إلا أن الركاب لا زالوا يطرحون عليها أسئلة تبين استغرابهم من اقتحامها لهذه المهنة.

وتعتبر سهام أن المرأة المغربية شجاعة، وصبورة، وتستطيع فرص نفسها في أي مجال، مهما كان.

فيديو:عبد الله أيت الشريف