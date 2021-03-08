بعثة نامونغو التنزاني تحط الرحال بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

جدة - عبدالحي حسين - حطت بعثة نامونغو التنزاني، رحالها بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء الرياضي، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيجري الفريق التنزاني أول حصة تدريبية له بالمغرب اليوم الاثنين، ستكون مخصصة لإزالة العياء، والاستئناس بالأجواء، على أن تجري الحصة الرسمية بملعب مركب محمد الخامس غدا الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي سيواجه نظيره نامونغو يوم الأربعاء القادم، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.