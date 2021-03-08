نغوما يرد على السلامي بطريقته الخاصة

جدة - عبدالحي حسين - رد فابريس نغوما بطريقته الخاصة، على السلامي مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد عدم إشراكه إلا في الدقائق الأخيرة، من مباراة الفريق أمام يوسفية برشيد، برسم الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وفضل نغوما أن يرد على السلامي، بإجرائه حصة تدريبية بشكل منفرد بمركب محمد الخامس، فور انتهاء المباراة، علما أنه شارك في المباراة في دقائقها الأخيرة؛ بعدما أدخله السلامي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.