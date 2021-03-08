أزمور.. القاتل الصامت يتسبب في وفاة زوجين داخل منزلهما

جدة - عبدالحي حسين - تسبب القاتل الصامت، اليوم الإثنين، في مصرع رجل وامرأة اختناقا، داخل شقة سكنية بتجزئة جنان أزمور، بعد تعرضهما للاختناق بسبب تسرب غاز البوتان.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المرأة، البالغة من العمر حوالي 40 سنة، والرجل في الخمسينيات، عثر عليهما داخل منزلهما جثتين هامدتين، وسط صدمة جيرانهما الذين اكتشفو الحادث بعد انتشار رائحة الغاز.

وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الوقاية المدنية استنفرت عناصرها بمكان الحادث، حيث تم العثور على الضحيتين جثتين هامدتين، جراء استنشاقهما كمية كبيرة من غاز البوتان؛ فيما جرى إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات في المستشفى الجهوي بالجديدة، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وهرعت العناصر الأمنية، والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة؛ فيما سيتم إخضاع الجثتين للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.