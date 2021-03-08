في اليوم العالمي للمرأة… “ديزر” تسلط الضوء على تحديات تواجه الفنانات وتكشف عن الأكثر استماعا في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - كشفت منصة “ديزر” للاستماع إلى الموسيقى، عن بعض التحديات التي تواجهها المرأة في صناعة الموسيقى؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الاثنين.

وأفادت المنصة العالمية للبث الموسيقي “ديزر”، أن النساء يمثلن 4٪ فقط من أكثر 100 فنان استماعا على المنصة؛ فيما يمثلن 7٪ من محترفي موسيقى الـ”هيب هوب”، و 7٪ من قائمة موسيقى الـ”روك”.

وأبرزت المنصة أن الفنانات الأكثر استماعا في المغرب، هن بيلي ايليش، وسلمى رشيد، ومنا؛ فيما تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في المغرب، “دانس مونكي – تونيس أند أي”، و”الغرام عياني – جميلة”، وآه يا ليام – سلمى رشيد”.

وتسعى Deezer للمساعدة في تسليط الضوء على العديد من التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في صناعة الموسيقى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من خلال تسليط الضوء على الأرقام والإحصائيات، مشيرة إلى أن إطلاق سلسلة جديدة حصرية خاصة بالنساء؛ هي جزء من عمل المنصة العالمية لدعم الفنانات.