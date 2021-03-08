الدفاع الحسني الجديدي يدعم ترشيح فوزي لقجع

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي، أنه يدعم ترشح فوزي لقجع، لعضوية مجلس الفيفا، مساندا إياه في هذه الخطوة، ومقدما له كل الدعم والمساندة.

ونشرت إدارة الدفاع الحسني الجديدي، تدوينة لها بالصفحة الرسمية للفريق، بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها، أن “فريق الدفاع الحسني الجديدي بكل مكوناته يدعم ترشيح السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعضوية مجلس الفيفا في الانتخابات المقررة في 12 مارس الجاري بالرباط”.

جدير بالذكر، أن الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ستكون يوم الجمعة المقبل 12 مارس 2021، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث من المرتقب أن يعلن فيها عن تولي الجنوب إفريقي باتريس موتيسبي رئاسة الكاف بعدما انسحب كل منافسيه.