 إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا.



وجاء في بيان الرئاسة ”بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس“.

وأضاف البيان أن ”الرئيس السوري وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع“.