الكربولي يرحب بمبادرة من الكاظمي: نلمس روحاً وطنية لإنهاء الفوضى

بغداد - ياسين صفوان - رحب عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم الاثنين، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني بين الأطراف العراقية.

وقال الكربولي في تغريدة له عبر تويتر، إنه "يثني على مبادرة رئيس الوزراء الخاصة بعقد حوار وطني بين جميع الأطراف العراقية"، مضيفاً "نلمس روحاً وطنية جادة لإنهاء زمن الفوضى السياسية التي عطلت الحياة في البلد".



وتابع "نيابة عن جمهورنا لا نطالب سوى بحقنا في الحياة الكريمة كمواطنين في هذا البلد".

