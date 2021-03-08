بعد اختتام رحلته التأريخية إلى العراق.. البابا فرنسيس يصل الفاتيكان

وغادرت طائرة بابا الفاتيكان، صباح اليوم، ارض مطار بغداد الدولي معلنة ختام زيارته التأريخية الى العراق.

وفي وقت سابق أجرى البابا مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي قبل مغادرته الى العاصمة الايطالية روما.

