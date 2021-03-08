انت الان تتابع خبر بعد اختتام رحلته التأريخية إلى العراق.. البابا فرنسيس يصل الفاتيكان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل البابا فرنسيس اليوم الاثنين، إلى الفاتيكان بعد اختتام زيارته التأريخية الى العراق.
وغادرت طائرة بابا الفاتيكان، صباح اليوم، ارض مطار بغداد الدولي معلنة ختام زيارته التأريخية الى العراق.
وفي وقت سابق أجرى البابا مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي قبل مغادرته الى العاصمة الايطالية روما.
وفي وقت سابق أجرى البابا مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي قبل مغادرته الى العاصمة الايطالية روما.