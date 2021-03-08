يباشر مهامه بدءًا من اليوم.. السفير المالطي يصل ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، اليوم الإثنين، إلى ليبيا ليباشر مهامه من العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "الوفاق" محمد القلاوي، إن وصول السفير المالطي إلى ليبيا "خطوة مهمة" في تجاه ترسيخ التعاون الليبي – المالطي، مشيرًا إلى أنها تساعد في رفع المعاناة عن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأشيرة.



وكان وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، أكد لرئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة الماضية، إعادة افتتاح سفارة بلاده في ليبيا قريبا.

وأكد بارتولو خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع المسؤولين، أن "الأعمال الخاصة بافتتاح القنصلية والسفارة المالطية في ليبيا وصلت مرحلة متقدمة للغاية، ومن المقرر أن يبدأ عمل المكاتب التمثيلية المالطية في الأسابيع المقبلة".

استئناف الرحلات

وتعهد بارتولو بـ"ببذل أقصى جهد للتعامل مع مشكلة التأشيرات وتصاريح الإقامة لليبيين في مالطا، لضمان تجنب التأخيرات غير المبررة والمزيد من الإزعاج".

مالطا تعلن افتتاح سفارتها في ليبيا "قريبا"

كما تناول الاتصال "استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا بمشاركة من سلطات الاتحاد الأوروبي، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الليبيين في مالطا شريطة احترام اللوائح المالية الدولية".

وأوضح بارتولو أن مالطا تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من أجل دولة موحدة يديرها الليبيون بشكل ديمقراطي في سلام ورخاء".

فيما أعرب الدبيبة عن أمله في الحصول على دعم أقوى من مالطا في هذه اللحظات الحاسمة للحياة السياسية والديمقراطية في ليبيا.

فوز قائمة المنفي

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/ شباط الماضي فوز السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا برئاسة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بثقة ملتقى الحوار الليبي، بدأ عدد من الدول في العمل على إعادة افتتاح سفاراتها في البلاد.

بشائر السلطة الجديدة.. اليونان تعيد افتتاح بعثاتها بليبيا

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية إعادة افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس وفتح قنصلية عامة في بنغازي، كما تعمل القاهرة على إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.

ويعقد البرلمان الليبي اليوم الإثنين جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، تمهيدا لتولي حكومته إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.