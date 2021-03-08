مقتل 11 إرهابيا في عملية للجيش جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 11 مسلحا وأصيب 9 آخرون، بينهم قيادات من حركة الشباب الإرهابية، الإثنين، في عملية للجيش الصومالي جنوب البلاد.

ووفق إذاعة صوت الجيش الرسمية، فإن العملية كانت مخططة مسبقا وجرت في منطقة بالو بمحافظة شبيلى السفلى، وألحقت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين.



ونقلت الإذاعة عن رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية أدوا يوسف راغي قوله "قام الجيش بتصفية 11 إرهابيا وجرح 9 آخرين بينهم قيادات، فيما دمر مخابئ للإرهابيين".

وأوضح يوسف أن "العملية جاءت بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن الإرهابيين يختبئون في المنطقة، وقام الجيش بالتنسيق مع السكان المحليين قبل شن العملية".

ويقوم الجيش الصومالي بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال منذ أكثر من عشر سنوات لمحاربة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خاصة في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد.