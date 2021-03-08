مباحثات سعودية قطرية لتعزيز العمل العربي المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات رسمية بالدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن جلسة المباحثات جرت خلال زيارة الأمير فيصل بن فرحان للعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

وشدد الجانبان على رفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وأكد "بيان العلا" التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.