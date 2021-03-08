رئيس لبنان يطلب من الأجهزة الأمنية عدم السماح بإقفال الطرقات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع رفيع المستوى اليوم الاثنين الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح "بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين".

وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء في الحكومة ومسؤولين أمنيين وماليين.

وجاء في البيان أن الحاضرين قرروا أيضا "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة" بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.