شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

استبعد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الاثنين، مرة أخرى استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة بأفعال «غير أخلاقية» ودعوات للتنحي وجهها له مسؤولون ديمقراطيون.

تعرض الحاكم، والذي يشغل منصبه منذ 10 سنوات وأصبح رمزاً لمكافحة الوباء، للاتهام بالفعل من قبل ثلاث نساء في الأيام العشرة الماضية، بسبب تصرفات أو تعليقات غير لائقة ذات دلالة جنسية.

نشرت صحيفتا «واشنطن بوست» و «وول ستريت جورنال»، السبت، شهادتين جديدتين تتعلقان بسلوك مشابه للحاكم البالغ من العمر 63 عاماً. ووصف متعاونون سابقون للحاكم بيئة العمل بأنها «سامة».

وقال الحاكم خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: «لن أستقيل بسبب مزاعم» وطعن في «مصداقية» الاتهامات الموجهة إليه.

