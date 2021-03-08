شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يناشد النواب الليبيين منح الثقة لحكومته في سرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أعضاء مجلس النواب المجتمعين في سرت عدم ترحيل منح الثقة لفريقه الوزاري وحرمان الشعب من الوصول إلى الانتخابات وفق مقترحات جنيف، مشدداً على أهمية تمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة على الفور.

وقال الدبيبة، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإثنين، إن «عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جينيف، وحرمان الشعب من إجراء انتخابات نزيهة، يزيد من معاناة الشعب الليبي».

وأضاف أن «الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم وتعالج أزمة الكهرباء وتنهي أزمة الطوابير أمام المصارف ومنح الليبيين علاج كورونا بما يليق بكرامتهم، والطريق أمامنا ليس مفروشاً أمامنا بالورود ونعلم الاختلاف بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها وليس هذا من صنيعي».

ووصل الدبيبة الإثنين إلى مدينة سرت لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، وفق ما أعلن عن ذلك محمد حمودة الناطق باسم الحكومة.

وذكر عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض أن عدد النواب الواصلين إلى سرت بلغ نحو 90 نائباً من مجلسي طبرق وطرابلس، مشيراً إلى أن 35 نائباً آخرين في طريقهم إلى سرت، حيث «سيبلغ عدد النواب أكثر من 125 وسنمنح الثقة للحكومة وبقوة».

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في وقت سابق الاثنين، وصول طائرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مطار القرضابية الدولي، بالتزامن مع وصول طائرة أخرى تحمل على متنها حوالي 40 نائباً من نواب المنطقة الغربية.(وكالات)