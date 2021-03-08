شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري وعقيلته «بصحة جيدة» بعد إصابتهما بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء، أصيبا بفيروس كورونا، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس «كوفيد - 19»، أجرى الرئيس الأسد وعقيلته أسماء الأسد فحص الـPCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علماً بأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

ولفت البيان إلى أن الرئيس وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين، أو ثلاثة أسابيع.

وأضاف البيان، «الرئيس الأسد والسيدة أسماء، يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان».