شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتعش من قاع 9 أشهر بدعم التحفيز الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعش الذهب أمس الاثنين من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو/ حزيران الماضي عند 1686.40 دولار يوم الجمعة، وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1700.9 دولار. وقال ستيفن إينس استراتيجي الأسواق لدى «أكسي للخدمات المالية»: «من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حالياً». واستقر العائد علي سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام من دون ذروة ما يزيد على عام، التي سجلها يوم الجمعة ، ما يخفض تكلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. ولقي المعدن النفيس دعماً من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت. واقترب الدولار من ذروة ثلاثة أشهر سجلها يوم الجمعة، ما يرفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى. وزادت الفضة 0.9% إلى 25.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2% إلى 1132.12 دولار للأوقية. (رويترز)