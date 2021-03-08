شكرا لقرائتكم خبر عن «أستون مارتن» «ومرسيدس» يتقاسمان مسؤولية سيارة الأمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أكد الاتحاد الدولي للسيارات، الاثنين، أن فريقي أستون مارتن، ومرسيدس، سيكونان مسؤولين عن توفير سيارة الأمان والسيارة الطبية خلال سباقات البطولة في الموسم الحالي. وظل مرسيدس مصدراً وحيداً للسيارتين منذ 1996 قبل‭ ‬طرح الترتيبات الجديدة العام الماضي. وتعود أستون مارتن إلى البطولة كصانع هذا الموسم لأول مرة منذ 60 عاماً من خلال فريق ريسنج بوينت سابقاً، والمملوك للملياردير الكندي لورانس سترول. وفي السباق الافتتاحي للموسم في البحرين في 28 مارس/ آذار الجاري ستظهر سيارة مرسيدس باللون الأحمر، بينما ستكون سيارة أستون مارتن خضراء. وسيظل الألماني بيرند مايلاندر والجنوب إفريقي آلان فان دير ميرفي، سائقين لسيارة الأمان والسيارة الطبية على الترتيب. وستستخدم سيارات مرسيدس في السباق الثاني من الموسم في حلبة إيمولا الإيطالية، وسيتقاسم الفريقان المهمة خلال ما تبقى من الموسم بعد ذلك. وقال مايكل ماسي مدير السباقات «سيارة الأمان والسيارة الطبية هما جزء أساسي من تنظيم وتأمين سباقات البطولة» في كل الجوانب.