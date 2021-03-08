شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية قرية مصرية بخدمة «واي فاي» مجاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - "الخليج"

ثمنت وزارة التنمية المحلية في مصر جهود محافظة الفيوم في دعم أصحاب الورش، في قرية تونس المصرية، التي تشتهر بالحرف والفنون اليدوية التراثية والبيئية المتميزة، وخاصة صناعة الفخار. وقالت الوزارة، إن د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نجح في الاتفاق مع إحدى شركات المحمول على إتاحة تطبيق على الهواتف الذكية مجاناً لأصحاب الحرف اليدوية من أجل المساهمة في عرض وتسويق منتجاتهم التراثية، إلى جانب تغطية قرية «تونس»، بخدمة «واي فاي» مجاناً، وبذلك تكون أول قرية مصرية تقدم فيها هذه الخدمة بشكل مجاني ومتكامل. وكان الأنصاري قد عقد قبل يومين لقاء موسعاً مع مسؤولي الفنادق وأصحاب الورش والحرف اليدوية في قرية تونس لبحث مطالبهم واحتياجاتهم في إطار جهود تنشيط حركة السياحة، والنهوض بالحرف اليدوية، والحفاظ على التراث البيئي في القرية.