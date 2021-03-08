شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يشترط التمديد لفاران قبل رحيله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن اشتراط نادي ريال مدريد تمديد عقد مدافعه الفرنسي رافائيل فاران قبل السماح له بالرحيل مجاناً في 2022، ووصل فاران الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ28 الشهر المقبل لقمة مستواه، وجذب أنظار الأندية بعد سده للفراغ الذي خلفته إصابة القائد سيرجيو راموس، لكن الريال يحتاج للمال لتمويل صفقة مواطنه كيليان مبابي أو النرويجي إيرلينج هالاند.

وانضم فاران للريال بسن الـ17 مقابل 8.6 مليون إسترليني من لنس الفرنسي، والفضل في الصفقة يعود لمدربه زيدان الذي اتصل به، وقال: «هل يمكنك معاودة الاتصال بي؟» لأن فاران كان يخضع للامتحانات الدراسية ولم يرغب في تشتيت أفكاره.

وافق راموس على تمديد بقائه في الريال لحين اعتزاله بعد عامين، ويفضل النادي عدم المجازفة بجلب ألابا من البايرن بعد عروض للمدافع وصلت لـ13 مليون إسترليني سنوياً، لكنه مع ذلك يحتاج لمدافعين، وسيكتفي غالباً بجلبهم من «لا فابريكا» اقتصاداً في النفقات.

وتضم أكاديمية الريال مدافعين مثل فكتور شست وسيرجيو أريباس وأنتونيو بلانكو وميجويل جيتاريز الذي أشركه زيدان في ودية أمام فنربغشة ومارفن بارك المتحدر من أب نيجيري وأم من كوريا الجنوبية وسيرجيو سانتوس (19 عاماً) الذي فاز بلقب أوروبا للشباب العام الماضي وبابلو رومون (18 عاماً) الذي اشتراه النادي من مايوركا، وجميعهم تركوا أثراً طيباً عند مدرب الرديف راؤول أسطورة النادي، أما أهم جوهرة في شباب الريال فهو الياباني تاكوهيرو بيبي ناكاي (17 عاماً) الذي يعرف بـ«بيبي» في ملعب التمرينات تيمناً بالمدافع البرتغالي السابق، والظهير البرازيلي مارسيلو من أشد معجبيه.