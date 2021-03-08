شكرا لقرائتكم خبر عن «أوتمان» بطل الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج «قرم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب سباق وادي النقب، وحلق الجواد «اوتومان» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بلقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي، في الحفل الثاني عشر لمضمار أبوظبي الذي أقيم الأحد، وشهد 6 أشواط ساخنة.

ونجحت «حكيمة مسقط» لمربط مسقط، في الفوز بلقب سباق واحة ليوا في الشوط الخامس.

وافتتح «قرم» لصاحب السمو رئيس الدولة، الفوز في الشوط الافتتاحي، وظفر بلقب سباق وادي النقب للمبتدئة لمسافة 2200 متر، بإشراف إريك لمارتنيل، وقيادة انطونيو فريزو، ووصل البطل إلى خط النهاية بزمن قدره 2:32:07 دقيقة.

وحقق «أوتومان» للعجبان للسباقات الفوز بلقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة الفارس ادري دي فريز، بعد أداء رائع جعله يتحكم في الشوط الرابع، لمسافة 2200 متر، وتفوق بفارق 3 أطوال مسجلاً 2:30:16 دقيقة.

ونجحت الفرس «حكيمة مسقط» لمربط مسقط الرهان في التتويج بلقب الشوط الخامس سباق واحة ليوا لمسافة 1400 متر، بإشراف الحضرمي وقيادة ريتشارد ماوزر، وحققت فوزها بفارق رأس وفي زمن قدره 1:31:78 دقيقة.

وفي ثاني أشواط الأمسية، انتزع «ايه اف نفيس» لأحمد النيادي لقب سباق وادي السدر لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، بإشراف محمد رمضان وقيادة المعتصم البلوشي، لقب ثاني أشواط الأمسية لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وحقق في زمن قدره 1:48:79 دقيقة.

وذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر، إلى «اشتون توريتس» لزياد كلداري الذي نجح في التتويج بالشوط الثالث في الأمتار الأخيرة بإشراف إبراهيم أصيل وقيادة ادري دي فريز، وتمكن البطل من إنهاء السباق 2.25 طول وفي زمن وقدره 1:17:17 دقيقة.

وأسدل الستار على الحفل بشوط الخيول المهجنة لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وتمكن الجواد «غامبارو» بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو من إحراز فوزه الأول.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وشاركت لارا صوايا المدير التنفيذي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، في تتويج شوط كأس الوثبة ستاليونز.

