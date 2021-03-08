شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حجازى: أجندة لجنة الشباب بالشيوخ مزدحمة ونعمل على إيجاد حلول جذرية للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ابراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة معنية بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه قطاع الرياضة، وسيتم بحث المشاكل للوصول لحلول جذرية لهذه المشاكل وتوجيهات القيادة السياسية بشأن التشجيع على ممارسة الرياضة.

وتقدم حجازى عقب إعلان فوزه بمنصب رئيس اللجنة بالشكر لأعضاء المجلس، وحزب مستقبل وطن، على ثقتهم فى اختياره رئيسا للجنة، متابعا: "دورنا توفير وتمكين أكبر عدد من الشباب والأطفال والشعب لممارسة الرياضة، وأجندة أعمال اللجنة مزدحمة بالقضايا وسنعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وذلك من خلال الأعضاء باللجنة والخبراء التي سيتم الاستعانة بهم حلول لهذه المشكلات".

جدير بالذكر أنه فاز الإعلامي إبراهيم حجازى، برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وفاز كلا من النائبين شريف فرج الجبري والنائب أحمد دياب، بمنصب وكيلى اللجنة، و فاز على مقعد أمانة السر النائب فؤاد القاضى.