شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم بمجلس الشيوخ والبدرى ورندا مصطفى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور نبيل دعبس، برئاسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفاز أحمد البدرى، بمنصب الوكيل الأول، وراندا مصطفى، وكيل ثانى، وحسم ناجح جلال، بأمانة سر اللجنة.

وشهد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ ، وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية