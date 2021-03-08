شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحى عبيد رئيسا للشئون الخارجية بـ"الشيوخ".. وسماء والسادات وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور عبد الحى عبيد ، برئاسة لجنة الشؤون الخارجية و العربية و الأفريقية بمجلس الشيوخ بعد منافسة شرسة مع الدكتورعبد المنعم سعيد ، حسمت بجولة الإعادة ، حيث حصل عبيد ، على 15 صوت و سعيد على 12 في الجولة الأولى ،وفى جولة الإعادة فازعبيد بـ 17 صوت مقابل 10 أصوات لسعيد .

و فازت سماء سليمان عن حزب حماة وطن ، بمنصب وكيل اللجنة وعبد الحكيم السادات ، بمنصب وكيل ثان، وعايدة نصيف بأمانة السر بالتزكية.

وكان مجلس الشيوخ عقد جلستين اليوم دعا فى الأولى أى عضو له تظلم أو اعتراض ، على عدم وجود اسمه فى كشوف عضوية اللجان أن يتقدم بتظلم على أن تم بحث التظلم فى مكتب المجلس ، ثم عرض رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الكشوف النهائية لعضوية اللجان النوعية، داعيا الأعضاء الى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية التى يبلغ عددها 14 لجنة .

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ : أن تنتخب كل لجنة، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وشهد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ ، وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية