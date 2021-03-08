شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «بشار الأسد» وزوجته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أصيب رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته، اليوم الاثنين، بفيروس “كورونا” المستجد، بعد إجرائهما فحص الـ”PCR”. وأفادت وكالة الأنباء السورية، بإصابة رئيس النظام السوري وزوجته بكوفيد-19، مضيفة “أنهما سيخضعان للحجر الصحي المنزلي التي ستستمر لأسبوعين أو ثلاثة”.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة «بشار الأسد» وزوجته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.