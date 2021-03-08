شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يخترق الهيئة المصرفية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت الهيئة المصرفية الأوروبية لهجوم إلكتروني على خوادمها. وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية في بيان إن من شأن الهجوم أن يؤثر على العديد من الهيئات في جميع أنحاء العالم، موضحة أنها أطلقت على وجه السرعة تحقيقًا كاملاً ، بالتعاون الوثيق مع مزود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها ، وفريق من خبراء القانون وكيانات أخرى ذات صلة، نظرًا لأن الثغرة الأمنية مرتبطة بخوادم البريد الإلكتروني الخاصة.

وأوضح البيان أن الوصول إلى البيانات الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني الموجودة على تلك الخوادم قد اخترقه القراصنة ويجري العمل على تحديد البيانات التي تم الوصول إليها وحيثما كان ذلك مناسبًا ، سيتم توفير معلومات حول التدابير التي قد يتخذها أصحاب البيانات للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة.

وكإجراء احترازي ، قررت الهيئة المصرفية الأوربية إيقاف أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بها، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.