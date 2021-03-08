شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : هجوم الميلشيا ضد المملكة يستهدف إمدادات وأمن الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية