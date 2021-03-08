شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : هجوم الميلشيا ضد المملكة يستهدف إمدادات وأمن الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين بالاعتداءات التخريبية التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، واستهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، حاثة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية. وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.