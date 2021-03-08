شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا.



وجاء في بيان الرئاسة ”بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس“.

وأضاف البيان أن ”الرئيس السوري وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع“.