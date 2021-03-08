اكتشاف 3 حالات إصابة بكورونا بعد فحص 350 عاملة خدمة منزلية في عجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فايروس كورونا، نظم فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، والمنطقة الطبية، والشركاء حملة تفتيشية للتدقيق على الصحة العامة وإجراء الفحوصات للكشف عن المصابين بفايروس كورونا شملت عدد 350 من فئة العمالة المنزلية في جميع مكاتب استقدام الأيدي العاملة المختلفة بالإمارة.



وأوضح العميد عبدالله سيف خلفان المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أنه تم إجراء الفحوصات على جميع عاملات الخدمة المتواجدات بمكاتب استقدام الأيدي العاملة للتأكد من سلامتهن ومدى التزامهن بالإجراءات الاحترازية، وتم اكتشاف 3 حالات إصابة بمرض فايروس كورونا وتم عزلهن ومتابعتهن وهن في حالة جيدة ويتلقين الرعاية الصحية.

من جانبه نفى سعادة مدير عام العمليات الشرطية ما تم تداوله مؤخراً حول إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإمارة عجمان نظراً لتفشي فايروس كورونا بين فئة العمالة المنزلية، مشيراً إلى ضرورة تقصي الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاستماع للأقاويل، وأصحاب الشائعات التي تهدف إلى نشر الأخبار الزائفة، وترويع الناس مؤكداً بأنه سيتم ملاحقة كل من ينشر الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسكينة بين قاطني الإمارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما شدد سعادته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية تفادياً للمساءلة القانونية والتعرض للعقوبات التي أعلنتها الدولة ضد المخالفين.