شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني: المجتمع الدولي تأخر في مواجهة إرهاب الحوثي وإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ندد السفير اليمني في السعودية الدكتور شائج محسن الزنداني بالاعتداء الإرهابي الحوثي الإيراني الذي استهدف ساحات الخزانات البترولية في ميناءي رأس تنورة ومرافق أخرى في شركة أرامكو بالظهران شرق المملكة، معرباً عن إدانته الشديدة لهذه العمل الذي وصفه بالإجرامي والإرهابي الذي يستهدف عصب الاقتصاد العالمي.

وقال الزنداني في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه اليوم (الإثنين): «إن هذه الاعتداءات لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية بقدر استهدافها لمصالح العالم وعصب الاقتصاد وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا أن المجتمع الدولي تأخر كثيراً في حسم موقفه من إرهاب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران حتى باتت تهدد إمدادات الطاقة العالمية وأمن الملاحة الدولية وأمن استقرار دول الجوار».

وأعلن تضامن بلاده قيادة وحكومة وشعباً وشعب مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها وسلامتها، مؤكداً أن للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أمنها وشعبها ومكتسباتها الوطنية.