شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» عالمياً 2.72 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أصيب أكثر من 116.96 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و721168. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل 10253 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 1421 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى أربعة ملايين و333029. وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس «كورونا» إن 379 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 89473.

إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليونين و 505193 حالة بعد تسجيل 5011 إصابة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71934 وفيات بعد تسجيل 34 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل البر الرئيسي 19 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في السابع من مارس/آذار ارتفاعاً من 13 حالة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 89994 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.