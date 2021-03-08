شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدوحة - واس:

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الخارجية السعودي في مكتبه بالديوان الأميري صباح الإثنين.

وأوضح البيان القطري أن الأمير تميم «تلقى رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية».