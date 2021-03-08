شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي يفوز ببطولة الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

توج العميد حميد العفريت الكويتي نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة الدراجات الهوائية «رجال»، ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021.

أقيمت البطولة بجزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 30 كيلومتراً وبمشاركة 10 فرق تمثل القطاعات الشرطية حيث حاز فريق شؤون الأمن والمنافذ المركز الثاني، وفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث.

وأكد نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ حرص شرطة على الاهتمام بالرياضة، وتعميق مفهومها بين المنتسبين، موضحاً أن البطولة تأتي في إطار الخطة العامة لتعزيز وتطوير المهارات الرياضية وتشجيع المنتسبين عليها والتميز رياضياً محلياً وإقليمياً ودولياً.