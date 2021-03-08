شكرا لقرائتكم خبر عن نجم لوس أنجلوس كليبرز يؤكد استعداده لخوض أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كواهي لينارد نجم لوس أنجلوس كليبرز، أنه مستعد لخوض الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 المؤجلة حتى يوليو المقبل، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حتى لو أن ذلك سيرتد سلباً عليه مع ما تتطلب المشاركة من سفر وتعب بعد موسم مرهق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفي حين يرجح مراقبو السلة دخول كليبرز في دائرة المنافسة على اللقب هذا الموسم، فإن ذلك سيحتم على لينارد وزميله بول جورج بعد استدعائهما إلى صفوف المنتخب الأمريكي العام الماضي في لائحة أولية من 44 لاعباً، عدم الحصول على فترة راحة طويلة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.

قال لينارد أمام الصحفيين على هامش مؤتمر صحفي افتراضي عقده الأحد قبل مباراة «كل النجوم» في أتلانتا: حتى الآن، خطتي تقضي بالذهاب.

وتابع لاعب الجناح البالغ 29 عاماً: هذا الأمر لا يعتمد على نجاحاتنا الفردية. في حال شعرت بأني على المستوى وحاضر للذهاب في تلك اللحظة، إذا أريد أن ألعب.

ولم يسبق للينارد أن ارتدى قميص المنتخب الأمريكي في الألعاب الأولمبية بخلاف زميله جورج الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

كما سيجتمع لينارد مجدداً مع مدربه السابق في سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش المشرف على المنتخب في طوكيو.

ويعتبر كليبرز من أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب والوصول إلى الدور النهائي الذي من المفترض أن ينتهي في 22 يوليو في حال أقيم وفقاً لنظام تحديد الفائز من أصل 7 مباريات. ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 منه، على أن يستهل منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة مبارياته في دور المجموعات في 25 منه أمام فرنسا.