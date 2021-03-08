شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يطلق مشروع "مدارس دبي" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

قال صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الاثنين، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على التعليم المتميز، أطلقنا مشروع "مدارس دبي".

وقال سموه عبر "تويتر": "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل ترتكز على التعليم المتميز وستوفر مدارس دبي نموذجاً رائداً وفقاً لأرقى المعايير العلمية العالمية مع اهتمام خاصة بثقافتنا الاسلامية والعربية وهويتنا الوطنية".

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأطلقنا خلاله مشروع"مدارس دبي"وهو نموذج تعليمي مبتكر بالشراكة بين حكومة دبي وشركة تعليم وسيتم استقبال أول مجموعة من الطلاب مع مطلع العام الأكاديمي المقبل.طموحاتنا كبيرة ومهمتنا أكبر لبناء أجيال قادرة المنافسة والتفوق في مختلف الميادين".

