شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي للسيدات يطلق «نحن دائماً وجهتك الأقرب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق نادي دبي للسيدات، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حملته لربيع 2021 تحت شعار «نحن دائماً وجهتك الأقرب»، وتهدف لتقديم ملاذ متنوع للمرأة من مختلف الأعمار والجنسيات من خلال الأنشطة المائية والرياضية والترفيهية المختلفة، مع توفير مساحات خاصة بالاسترخاء والتأمل للمرأة التي تمكنها من قضاء أجمل الأوقات الربيعية مع الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة في الإمارات.

وضمن برنامج يومي حافل يفتح النادي أبوابه يومياً للعضوات والزائرات من شروق الشمس حتى الغروب، طوال مارس/ آذار كوجهة ربيعية استثنائية تعززها مكانة شاطئه الفريدة باعتباره أفضل الوجهات البحرية المُخصصة للسيدات فقط، والتي تقدم تجربة نوعية للمرأة مع العديد من الأنشطة التي تضج بالحيوية والحركة من جهة، والخاصة بالاسترخاء والتأمل من جهة أخرى، كحصص اللياقة الجماعية، التنس، الآيروبك المائي، الحصص الافتراضية، التخييم، ركن التأمل، يوجا المراجيح، ركن القراءة، جلسات منتجع الأصالة الصحي العلاجية وغيرها الكثير.

وأرسلت المها البستكي مديرة النادي بالإنابة، التهنئة لكل عضوات وزائرات نادي دبي للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وقالت «اخترنا هذا اليوم لانطلاقة الحملة احتفاءً بالمرأة وبجهودها المقدرة في المجتمع وبصماتها المؤثرة في الحياة العامة والأسرية ولنقدم لها مساحة خاصة للاسترخاء وقضاء أجمل الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء».

وأضافت البستكي: نادي دبي للسيدات دائماً ما يدعم المرأة في مختلف المجالات، خاصة رائدات الأعمال الإماراتيات، كما يشجع صاحبات المشاريع المتوسطة والصغيرة على تنمية مشاريعهن وازدهارها. وأشارت إلى أن النادي وبهذه المناسبة سيركز بشكل خاص على دعم عضواته من رائدات الأعمال من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للنادي لدعم أعمالهن التجارية. وأكدت حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، على دعم المرأة وتشجيع استقرارها الاقتصادي الذي ينعكس على أسرتها، وعلى المجتمع ككل.

شاطئ متجدد

تأتي الحملة بعد افتتاح النادي لشاطئه بعد أعمال التنقية والتجديد الشاملة التي استمرت شهرين واستغرقت أكثر من 2900 ساعة عمل، و622 ساعة من الغطس، وتم استبدال رمال الشاطئ بـ6000 متر مكعب من الرمال الجديدة عالية الجودة ما أضفى على الشاطئ رؤية بصرية رائعة وإطلالة خلابة تمتاز بالرمال البيضاء النقية والمياه الصافية الشفافة.

وتوفر حملة النادي الاستجمام وتجربة الأنشطة المائية وتتيح قضاء إجازة لا تنسى على شاطئ البحر وسط أجواء من الضيافة عالية المستوى، وقضاء أوقات ربيعية رائعة مع حرص النادي على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على صحة وسلامة العضوات والزائرات وموظفات النادي والمجتمع بصفة عامة.

ودرج نادي دبي للسيدات على تنظيم العديد من الفعاليات التي تستهدف المرأة من كل الأعمار مع رسالته الرامية لأن يصبح مصدر إلهام للمرأة ومنصة لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين السيدات، كما يعتبر ملاذاً ترفيهياً مميزاً في مختلف المواسم باعتباره من النوادي الرائدة الخاصة بالسيدات على مستوى العالم، مع التزامه بتقديم ما يلبي تطلعات المرأة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية وفق أرقى المعايير.