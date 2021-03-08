شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي يعود إلى «الاختيار2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بيتر ميمي مخرج مسلسل «الاختبار 2»، عن عودة الفنان أحمد العوضي بشخصية عشماوي في الجزء الثاني من المسلسل، وكتب معلقاً على صورة جمعته به ضمن الكواليس: «هشام عشماوي الاختيار 2، أفينجر التكفيريين». يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحات واسعة عبر مختلف الدول العربية، وكان من بطولة الفنان أمير كرارة، أما الجزء الثاني فيشارك في بطولته: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، ومن تأليف هاني سرحان ومقرراً عرضه في رمضان المقبل.