شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تشغل رحلة استعداد تشغيلية لطائرة «737 ماكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات تتبع الطائرات التجارية تحليق طائرة تابعة لفلاي دبي من طراز بوينج ماكس. وقال متحدث باسم فلاي دبي: «كجزء من الاستعدادات للعودة الى الخدمة، قامت إحدى طائراتنا من طراز بوينج 737 ماكس برحلة استعداد للخدمة بتاريخ 8 مارس. وتقوم الطائرة بعمل رحلة طيران على ارتفاع 41000 قدم بما يتوافق مع جميع المعايير والمواصفات التشغيلية؛ في اعقاب العمل المكثف الذي قام به فريق الهندسة والصيانة لدينا. هذه الخطوة تعد ضمن عناصر عودتنا إلى خطط الخدمة المعتمدة من قبل هيئتنا التنظيمية.»

وأضاف المتحدث: «سيتم الإعلان عن موعد عودة الطائرة إلى خدمة المسافرين والوجهات التي ستعمل عليها في الوقت المناسب.»