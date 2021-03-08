في اليوم العالمي للمرأة.. الإفتاء: تسلط الرجل على المرأة باسم القوامة غير مقبول

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت دار الإفتاء المصرية أن التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، جاء هذا تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم الاثنين.

وكتبت الصحفية الرسمية للإفتاء عبر "فيس بوك": "التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعني التسلط على المرأة وقمعها بل هي عملية تنظيمية لإدارة الأسرة".

وجهت دار الإفتاء، رسالة إلى من يأكلون ميراث المرأة، قائلة: "اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي غصبه صاحبه أو استحوذ عليه بسيف الحياء".

وأضافت دار الإفتاء، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وفي سياق متصل، وجه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى نساء العالم في اليوم العالمي للمرأة، قائلًا: "أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات"، مواصلًا: "أقول لهن شكرًا على ما قدمتموه، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز".