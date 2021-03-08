البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، اليوم الإثنين، إنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياُ عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) ، عقب إنتهاء زيارتهم لميناء سفاجا ."

وأضاف البيان أن التدريب "تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة ، كذا التدريب على حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة ، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى ، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية ."

وأشار المتحدث العسكري إلى أن هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، يأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية) ، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة ."