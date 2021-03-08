شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يوسف السيد عامر رئيسا للجنة الدينية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور يوسف السيد عامر، بمنصب رئيس لجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، كما فاز كل من النائبين محمد سليم، ونادر سليم بمنصب الوكيلين، وأمانة السرة النائبة خضرة سالم.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.